Работники МЗКТ: «Хватит преследовать и задерживать людей, которые хотят честных выборов»
Рабочие записали обращение с требованиями.
Во время забастовки МЗКТ 17 августа. Фото Игоря Мелешко
В сети появилось видео сотрудников Минского завода колесных тягачей, которые обеспокоены ситуацией в стране. Они говорят о том, что уже почти два месяца народ Беларуси борется за правду.
— Мы хотим, чтобы в нашей республике наши граждане чувствовали себя надежно, безопасно, защищенно. Не боялись выходить на улицу, не боялись правоохранительных органов.
Знали, что их не посадят в тюрьму и не будут угрожать их близким. Что профсоюзы будут действительно отстаивать наши интересы права и голоса.
Мы хотим, чтобы понесли наказание те, кто издевался над мирными гражданами и отдавал преступные приказы.
Чтобы прогулка по городу с друзьями и единомышленниками не считалась нарушением законодательства. Чтобы конституция была выше других выгодных для власти законов.
Чтобы наши граждане не подвергались преследованию и давлению со стороны государственных органов только за то, что они имеют гражданскую позицию, отличную от государственной.
Мы хотим, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Хватит преследовать и задерживать людей, которые хотят честных выборов! — требуют рабочие.
Напомним, именно на МЗКТ в первые дни после выборов прошла самая эмоциональная встреча Лукашенко с рабочими, которые кричали ему «Уходи!».
10:00 05/10/2020
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