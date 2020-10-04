Об этом он сообщает mk.ru со ссылкой на РБК.





«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», - сказал представитель Кремля.





Армянский премьер-министр Никол Пашинян ранее отметил, что введение миротворцев в НКР можно обсуждать только на уровне Минской группы ОБСЕ по урегулированию, куда входят Россия, США, Франция. По его словам, Минская группа делает все для установления мира в региона, а Россия – страна-сопредседатель.





Напомним, ситуация в регионе обострилась 27 сентября, когда Армения и Азербайджан стали обвинять друг друга в обстрелах и эскалации конфликта. Ереван ввел военное положение и всеобщую мобилизацию, выезд из страны запретили мужчинам с 18 до 55 лет. Азербайджанский лидер ввел в республике комендантский час, также объявил частичную мобилизацию и военное положение в ряде регионов и городов.



