Традиционное задержание в воскресенье: не менее 200 человек

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Наибольшее число задержанных — в Минске. Кроме того, задержания были в ряде областных и районных городов — Бресте, Солигорске, Могилеве, Бобруйске, Гродно и других.





Кроме того, задержаны 16 журналистов. Некоторых после проверки отпустили. Пятерых ждет суд.







