Традиционное задержание в воскресенье: не менее 200 человек
По сведениям правозащитников центра «Весна» на акциях в Беларуси было задержано не менее 200 человек
Фото: TUT.BY
Наибольшее число задержанных — в Минске. Кроме того, задержания были в ряде областных и районных городов — Бресте, Солигорске, Могилеве, Бобруйске, Гродно и других.
Кроме того, задержаны 16 журналистов. Некоторых после проверки отпустили. Пятерых ждет суд.
«Белорусский партизан»
07:58 05/10/2020
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