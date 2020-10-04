Лукашенко опроверг информацию о поставках в Азербайджан грузов из Беларуси
Президент Армении Армен Саркисян сегодня позвонил Александру Лукашенко.
По информации телеграм-канала "Пул Первого", во время разговора Лукашенко "опроверг фейк о поставках в Азербайджан военных грузов из Беларуси".
В сообщении отмечается, что последние полгода по линии военно-промышленного комплекса таких поставок ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось.
"Белорусский партизан"
19:36 04/10/2020
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