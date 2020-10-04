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Правозащитники сообщают о более 110 задержанных на акциях протеста в воскресенье

Более 110 человек задержаны на несанкционированных акциях протеста в Беларуси в воскресенье, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".


Список размещен на сайте центра, он обновляется.

Задержания зафиксированы в Минске, Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Бобруйске.

Согласно данным "Весны", в течение воскресенья в разных городах Беларуси были задержаны свыше 10 журналистов и фотокорреспондентов различных изданий.

Белорусская ассоциация журналистов в свою очередь сообщала, что большая часть журналистов была позже отпущена из территориальных отделений милиции. В то же время, по информации БАЖ, "четырех задержанных в Бобруйске журналистов оставляют до завтра в изоляторе". "Завтра будет суд", - отмечается в телеграм-канале БАЖ.
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