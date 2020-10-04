Алиев назвал условия, при которых возможно прекращение огня





По словам Алиева, в Азербайджане согласны с точкой зрения, что проблема с Арменией должна решаться через диалог, но для этого должна быть основа.





"Армянский премьер должен заявить о приверженности прежним договоренностям, согласно которым, территории в Нагорном Карабахе были признаны оккупированными азербайджанскими территориями", - сказал Алиев в интервью арабскому телеканалу "Аль-Арабия".





Глава Азербайджана отметил, что для прекращения Баку военных действий необходимо получить извинения от армянского премьера, который "назвал оккупированные азербайджанские земли армянскими".





По словам Алиева, Азербайджан готов прекратить огонь, если Армения предложит подкрепляемую действиями четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха.





"Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась бы на деле, - в какие дни какие территории будут освобождены", - сказал Алиев.

Кроме того, лидер Азербайджана заявил, что требует от Франции извинений за слова французского президента Эммануэля Макрона о якобы переброске сирийских боевиков в Баку для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе.





Макрон ранее сообщил, что 300 сирийских боевиков были переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку.





"Наемников нет, у нас армия, состоящая из 100 тысяч бойцов. Я требую от Франции принести извинения и проявить ответственность", - отметил Алиев в интервью.