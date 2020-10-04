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Правозащитники знают о более 70 здержанных, но в Минске хапун в самом разгаре

Правозащитный центр «Вясна» сообщает о более 70 задержанном сегодня во время акций протеста.

Тем временем возле Фрунзенского РУВД 2 автозака и примерно 10 микроавтобусов развернулись и направились в сторону станции метро «Пушкинская».


К 18:00 протестующие разошлись, у изолятора на Окрестина почти никого не осталось. Уходя протестующие скандируют: «На проспект!» Большая часть колонны двинулась в сторону метро «Малиновка». Часть — пошла к станции «Михалово». Именно там начались массовые задержания. К "Михалово" приехала внушительная колонна микроавтобусов и водометов поехала на перехват демонстрантов.

Силовики, подтянув технику, планируют загнать демонстрантов в парк Павлова. Колонна автозаков насчитывает 20 машин.
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