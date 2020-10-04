Петр Кузнецов: Европа начала свою контригру за Беларусь

— МИД России присоединился к белорусским «контрсанкциям». Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что тот список европейских чиновников, на которых наложил ограничения Минск, будет актуален для РФ тоже. По всей видимости, это и было предметом очередного созвона Путина и Лукашенко, — пишет обозреватель Петр Кузнецов.





— Предположения же о том, что в этом разговоре российский правитель настойчиво рекомендовал белорусскому посредничество ОБСЕ, которые выдвигались некоторыми аналитиками после беседы Путина и Макрона, пока никаких подтверждений не получают.





Ещё в августе многие, в том числе и я, писали и говорили, что Путину выгодно избавиться от Лукашенко и приводили ряд аргументов. Но понять, что у кремлёвского старца в голове, достаточно сложно и все рассуждения насчёт выгод и мотивов Кремля остаются гаданиями.





Те, кто поспешил сделать вывод о том, что вот теперь уж Россия и Запад нашли общий язык по Беларуси, опять попали в ту же ловушку.





Между тем, очевидным становится, что Европа начала свою контригру за Беларусь, и это — стратегический и долгий сценарий.





В то время, как Путин продолжает поддерживать тирана и провоцировать тем самым рост антироссийских настроений, в ЕС, во-первых, признали того нелегитимным, чем закрыли доступ к финансовым рынкам.





Во-вторых, приступили к созданию «плана Маршалла» для нашей страны, который предполагает крупный пакет помощи на реформы и создание обновленного (нормального) государства после Лукашенко.





И вот, какую «вилку» создаёт своими действиями для белорусских обывателей создаёт Москва. С одной стороны Путин, который поддерживает Лукашенко, против которого восстали все слои общества. Деньги он если и даёт, то под единоличное использование диктатором, контроля над которым народ не имеет.





С другой стороны, Европа, вводящая символические санкции, но создающая реальные инструменты для развития нашей страны без Лукашенко.





Белорусы в своем геополитическом выборе, надо сказать без обиняков, народ пока ещё девственный. Они никуда не хотят настолько, чтобы быть готовыми ради этого ссориться с кем бы то ни было.





Но фигура Лукашенко сегодня столь специфическая, что одно стремление избавиться от него может решить вопрос в ту или иную сторону.









Расскажу такой случай. На одной из протестных акций ещё в августе, когда они в Гомеле проходили возле цирка, знакомые подошли ко мне с человеком, которому надо было объяснить, почему флаг протестов — БЧБ.





Тот был всеми фибрами души против Лукашенко, однако вместе с тем такой пророссийский-пророссийский, что прямо трогательно было. И флаг его, естественно, раздражал.





Не вдаваясь в историю создания и использования, я просто рассказал, что цветовое сочетание имеет геральдическую историю, идёт от герба Пагоня, который выполнен в этих цветах, и цвета эти — цвета Святого Юрия, который считается покровителем Беларуси на небесах.





Человек ожил и ухватился за это: «А, это как у крестоносцев, которые людей народами резали?»





— Это как у православных священников на праздничных рясах и как на гербе Москвы, где Георгий Победоносец — это вот он Святой Юрий и есть, — ответил я.





И на этом вопрос был исчерпан и человек сам взял флаг.





Я это к тому, что в стремлении избавиться от Лукашенко, самые разные белорусы найдут общий язык и относительно символики, и истории, и культуры, и всего остального.





А вот с теми, кто его защищают, могут этот общий язык потерять. Вообще. Это не мое «желаемое за действительное», это исторический закон: оставаться у власти вопреки воле народа невозможно, а при потере этой власти всем, кто ее поддерживал, своя доля непринятия от освободившихся людей гарантирована.





Будем надеяться, что и те, кто за него внутри, и те, кто — извне, поймут это не слишком поздно.