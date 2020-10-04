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Интерфакс: более 100 тысяч человек участвуют в акции протеста в Минске

Напомним, сегодня 57-й день протестов против итогов выборов.


Более 100 тыс. человек в общей сложности, по оценкам наблюдателей, собрались в Минске в воскресенье на несанкционированную акцию оппозиции.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", протестующие покинули район стелы "Минск - город-герой" и направились в сторону улицы Кальварийской. Часть протестующих добралась до метро "Пушкинская", где находится "народный мемориал" в память о первом погибшем участнике протестов.

Колонна протестующих занимает всю проезжую часть.

Как сообщают агентству "Интерфакс-Запад" очевидцы, на пересечении проспекта Машерова и улицы Заславской несколько десятков людей обступили водомет, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу.

После этого водомет вышел из строя.

По словам очевидцев, он пустил струю воды вверх, развернулся, направился в сторону позиций силовиков и облил их.

Еще у одного водомета, который использовался в отношении протестующих на проспекте Победителей, тоже обнаружились неполадки. Машина пустила мощную струю воды, в этот момент с нее слетели баки с красящей жидкостью и металлические конструкции.

Водомет продолжил движение, оставив отвалившиеся фрагменты на проезжей части.

В Минске в воскресенье проходит очередная акция протеста, получившая название среди оппозиционеров "Марш освобождения политзаключенных".

Ранее минская милиция подтвердила применение водомета против участников несанкционированной акции протеста в центре города.

"Подтверждаем применение водомета", - сказала агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Ганусевич обратила внимание, что проходящая акция не санкционирована властями города, призвала "не вестись на провокации" и не участвовать в ней.
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