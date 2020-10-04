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Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких из-за коронавируса

Коронавирус также диагностировали у его дочери.


Пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность", у которого ранее выявили коронавирус, госпитализировали в больницу с двусторонним воспалением легких. Об этом сообщила его супруга Марина Порошенко в Facebook.

«Друзья, наша семья искренне благодарна за поддержку каждому. Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения», - сообщила Порошенко.

По словам Марины Порошенко, в больницах, где лечат больных коронавирусом, не хватает коек, кислородных концентраторов, реанимационного оборудования.

«Но сейчас украинцам, к сожалению, приходится рассчитывать только на себя и на благотворителей. Поэтому еще раз прошу каждого: пользуйтесь масками и придерживайтесь социальной дистанции», - резюмировала она.

Напомним, 29 сентября Петро Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом. Тогда он сообщил о вынужденном перерыве в поездках по регионам и необходимости прохождения курса лечения в домашних условиях.
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