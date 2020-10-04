Пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность", у которого ранее выявили коронавирус, госпитализировали в больницу с двусторонним воспалением легких. Об этом сообщила его супруга Марина Порошенко в Facebook





«Друзья, наша семья искренне благодарна за поддержку каждому. Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения», - сообщила Порошенко.





По словам Марины Порошенко, в больницах, где лечат больных коронавирусом, не хватает коек, кислородных концентраторов, реанимационного оборудования.





«Но сейчас украинцам, к сожалению, приходится рассчитывать только на себя и на благотворителей. Поэтому еще раз прошу каждого: пользуйтесь масками и придерживайтесь социальной дистанции», - резюмировала она.



