Марш освобождения политзаключенных. Прямая трансляция
В Беларуси почти два месяца продолжаются протесты, которые начались сразу же после президентских выборов, на которых в шестой раз, согласно официальным данным, выиграл Александр Лукашенко. По данным правозащитного центра "Весна", число политзаключенных в стране выросло в 25 раз, штрафы достигли $240 тысяч.
Ілюстрацыйнае фота. «Марш справядлівасьці» 20 верасьня ў Менску.
"Посадки и репрессии продолжаются и по сей день. Только на этой неделе было арестовано около десятка человек, среди них титулованная баскетболистка Елена Левченко, студент БГУИР Дмитрий Мазура, политический блогер Эдуард Пальчис. Власть держит этих людей в заложниках. В надежде, что можно будет как раньше торговать их свободой для переговоров со странами ЕС", – говорится в анонсе марша.
Настоящее Время в прямом эфире показывает, что в эти минуты происходит на улицах белорусских городов, а эксперты и политики рассказывают о том, что ждет Беларусь дальше:
12:30. Светлана Тихановская поддержала всех, кто сегодня идет на марш в поддержку политзаключённых.
«Сердце беларусского народа снова разбито. Умер еще один человек, жертва режима: медики диагностировали у Дениса Кузнецова, доставленного с Окрестина, переломы костей черепа, открытую травму головы, гематомы, переломы ребер, ушиб легкого. Но сотрудники изолятора говорят врачам, что он упал с нар.
Страшно, что люди гибнут, что их забивают в застенках.
Страшно, что их смерть прикрывают очевидной ложью.
Страшно, что в тюрьмах Беларуси до сих пор находится огромное количество людей, брошенных туда за то, что посмели бороться за свободу.
Если всем нам врут про мёртвых – что им стоит соврать про живых?
Каждый из вас выходит на протесты, в первую очередь, за собственную свободу. Но сегодня – марш за свободу политзаключённых. Это люди, которые, как Сергей Тихановский, не видели семью и детей уже несколько месяцев. Это люди, которые пострадали за свои убеждения – и страдают до сих пор. И наша задача – освободить их. Поэтому я поддерживаю каждого, кто выйдет сегодня на улицу своего города. Пусть весь мир видит: беларусы хотят жить на свободе, а не в тюрьме», - написала Светлана Тихановская.
Хроника минувшей недели
- 2 октября ЕС опубликовал санкционный список 40 официальных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных граждан в Беларуси. Александра Лукашенко в списке не оказалось.
- В США представили законопроект о защите демократии и суверенитета Беларуси. В обращении перечислены основные пункты билля, который отвергает сфальсифицированные итоги президентских выборов, а также отказывается признать Лукашенко законно избранным лидером страны.
- 1 октября власти Украины заявили,что после 5 ноября, когда истекает предыдущий срок президентства Лукашенко, они не будут называть его президентом. "Просто Александр Лукашенко", – заявил глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба.
- 30 сентября в Минске на 15 суток арестовали одну из самых известных спортсменок Беларуси Елену Левченко за участие в протестах.
- Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что начала формировать теневое правительство: она назначила своих представителей по правам человека и экономическим реформам.
- Белорусскому блогеру и оппозиционеру Сергею Тихановскому добавили два месяца содержания под стражей.
- 29 сентября Тихановская в Вильнюсе встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он пообещал пообещал Тихановской "сделать все что может" для освобождения политзаключенных в Беларуси.
- Великобритания и Канада 20 сентября ввели санкции в отношении Александра Лукашенко, его сына и нескольких других высокопоставленных правительственных чиновников, всего восьми человек.
- Беларусь ввела ответные санкции против Литвы, Латвии и Эстонии и составила список невъездных чиновников из этих стран.
- 28 сентября стало известно что нобелевский лауреат по литературе, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич улетела в Германию.
12:52 04/10/2020
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