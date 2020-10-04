Санкции против белорусских чиновников, которые 2 октября ввел в действие Евросоюз, носят сугубо символический характер. Объединенная Европа приняла их в первую очередь для очистки совести. Тем не менее, Минск отреагировал резко, с угрозами ответных мер вплоть до разрыва дипломатических отношений, пишет политический аналитик Александр Класковский.





В заявлении белорусского МИДа много возмущенного пафоса, но старательно обходится то, из-за чего загорелся сыр-бор: сфальсифицированные выборы, звериная жестокость при разгонах демонстраций, длиннющий список политзаключенных. Вроде как мы такие белые и пушистые, а вот эти чертовы европейцы с их «продемократическим тоталитаризмом» (во как завернуто!) гнобят почем зря.





При этом Брюссель решил пока не включать в черный список Лукашенко. Для того, мол, чтобы держать приоткрытой дверь для диалога.





Проблема, однако, в том, что Лукашенко не демонстрирует ни малейшего желания к диалогу ни с Европой, ни внутри страны (точнее, пообещал имитационный диалог на сервильном Всебелорусском собрании, что вызывает лишь сарказм у противников режима).





Европейские лидеры пытаются достучаться до Лукашенко через Владимира Путина. В частности, с ним раз за разом ведет телефонные разговоры на белорусскую тему президент Франции Эмманюэль Макрон. Он надеется, что Кремль побудит Лукашенко принять посредничество ОБСЕ для разрешения внутреннего кризиса.





Пока эти надежды призрачны. И в принципе наивно рассчитывать, что Путин подтолкнет белорусского соратника к настоящему диалогу со сторонниками перемен, к демократизации внутриполитической жизни через новую Конституцию.





Да, Кремль теребит Лукашенко, чтобы проводил конституционную реформу, но при этом преследует сугубо свои великодержавные цели. Пользуясь белорусским кризисом, Москва хочет усилить здесь свое влияние, занять командные высоты в экономике, политике, военной сфере.









При этом уже вскоре Лукашенко, от которого Кремль будет требовать немалых уступок, может почувствовать серьезный дискомфорт и на восточном направлении. И тогда вероятна новая попытка найти общий язык с Брюсселем и Вашингтоном.





Можно предвидеть, что если ситуация прижмет, Минск снова попытается торговать с Западом политзаключенными, отменой репрессивных мер против независимых медиа. Так уже было в периоды разрядки в отношениях с ЕС и США после похолоданий, связанных с выборами 2006 и 2010 годов.





Однако теперь шансы на некую нормализацию отношений с Западом при сохранении нынешней власти минимальны. Слишком много наломано дров. Причем режим в некоем упоении продолжает их ломать.

Однако и сменить власть белорусам чертовски непросто. Запад здесь мало чем способен помочь. Россия влияет на белорусскую ситуацию несравненно сильнее, но при этом преследует свой имперский интерес. В итоге судьба Беларуси критически зависит от воли ее сознательных граждан.