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Белорусы предлагают изменить закон о массовых мероприятиях

Белорусы составили петицию к депутатам Палаты представителей Национального собрания Беларуси и Совету министров РБ. Они обращаются к субъекту нормотворческой инициативы и просят изменить закон о массовых мероприятиях, которые в последнее время стали главными событиями в жизни страны, пишет Onliner.by.



«За период с августа 2020 г. было возбуждено более 1950 дел об административных правонарушениях по ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Это свидетельствует о том, что действующее законодательство, представленное, в частности, Законом Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. №114-З „О массовых мероприятиях в Республике Беларусь“ нуждается в корректировке».

Поправки, которые предлагают внести авторы петиции и предложенного законопроекта, изложены в нескольких коротких пунктах.

Собрание и одиночный пикет — не массовые мероприятия

Стихийное массовое мероприятие — ответная реакция на важное событие, проводится без уведомления.

Граждане могут организовывать массовые мероприятия с любым количеством участников.

У госорганов нет привилегий при проведении массовых мероприятий.

Для организации мероприятия нужно подать уведомление за 10 дней.

Оплата услуг МВД, скорой, ЖЭС зависит от объема оказанных услуг.

Информация обо всех уведомлениях и обо всех массовых мероприятиях публикуется на сайте исполкомов и в СМИ.

Отказать в проведении мероприятия могут только если площадка занята.

Мероприятия можно проводить в любом пригодном для этого месте, даже на центральных площадях.

На митингах и шествиях можно использовать незарегистрированные флаги.
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