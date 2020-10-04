+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Комитет Сената США поддержал инициативу «Троеморье»

Это должно усилить стремление стран Восточной и Центральной Европы усилить энергетическую и цифровую безопасность перед лицом угрозы со стороны России и Китая.

    

,  .
Комитет Палаты представителей по иностранным делам Сената США единогласно принял резолюцию в поддержку инициативы «Троеморье». Глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский написал в социальных сетях, что это важная и двухпартийная поддержка данной идеи.

Мэрси Каптур, которая совместно с Адамом Кинцингером обратилась за такой поддержкой, выразила удовлетворение тем, что Комитет принял решение перед предстоящим саммитом государств «Троеморья», который состоится в Таллинне, в Эстонии.

По словам Мэрси Каптур, это должно усилить стремление стран Восточной и Центральной Европы улучшить энергетическую и цифровую безопасность в ситуации растущей угрозы со стороны России и Китая. При этом она выразила надежду на скорейшее принятие резолюции Палатой представителей.

Адам Кинцингер напомнил, что инициатива «Троеморье» уже получила сильную поддержку со стороны Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео.

«Троеморье» – это международная экономико-политическая инициатива, объединяющая 12 государств Европейского Союза, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей. В состав группы входят: Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Венгрия. Ближайший саммит стран «Троеморья» должен состояться в столице Эстонии, Таллине, 19 и 20 октября.
Польское радио
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]