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Сергей Наумчик о санкциях ЕС: Неадекватны

Политики и аналитики продолжают комментировать санкции, введенные Евросоюзом в отношении белорусов, причастных к беспределу последних месяцев, который мы наблюдаем в стране.

- Таких репрессий, как нынешние, Беларусь не знала со времен Сталина, а может и со времен нацистской оккупации. Лишить Ермошину или Караева возможности выпить кофе возле Эйфелевой башни - это шаг, неадекватный тому, что они совершили.

Беларусь - это Европа. Поэтому к ней относятся не так, как к Египту или Азербайджану.

Наиболее действующими санкциями против Лукашенко были бы санкции к российской власти, которая его поддерживает. 

Вероятность введения экономических санкций со стороны Евросоюза нулевая. Возможно, США введут более жесткие санкции, в частности, возобновят приостановленные санкции, введенные еще при президенте Джордже Буше-младшим, заявил в эфире Радио Свобода депутат Верховного Совета 12-го созыва Сергей Наумчик.
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