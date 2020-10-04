Сергей Наумчик о санкциях ЕС: Неадекватны
Политики и аналитики продолжают комментировать санкции, введенные Евросоюзом в отношении белорусов, причастных к беспределу последних месяцев, который мы наблюдаем в стране.
- Таких репрессий, как нынешние, Беларусь не знала со времен Сталина, а может и со времен нацистской оккупации. Лишить Ермошину или Караева возможности выпить кофе возле Эйфелевой башни - это шаг, неадекватный тому, что они совершили.
Беларусь - это Европа. Поэтому к ней относятся не так, как к Египту или Азербайджану.
Наиболее действующими санкциями против Лукашенко были бы санкции к российской власти, которая его поддерживает.
Вероятность введения экономических санкций со стороны Евросоюза нулевая. Возможно, США введут более жесткие санкции, в частности, возобновят приостановленные санкции, введенные еще при президенте Джордже Буше-младшим, заявил в эфире Радио Свобода депутат Верховного Совета 12-го созыва Сергей Наумчик.
09:53 04/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение