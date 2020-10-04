



- В каком состоянии сейчас находится ситуация и противостояние в Беларуси?





А. Венедиктов: Во-первых, мы видим резкое усиление поддержки Светланы Тихановской со стороны европейцев. Светлана Тихановская – рядовой белорус, как правильно отмечают некоторые. Она встречается с Макроном, на следующей неделе ее встретит Меркель. Точно так же, как история с отравлением Навального. Все ждут расследований. Расследуйте жестокости своих полицейских, Александр Григорьевич – вот что ему говорят. Расследуйте отравление Навального, Владимир Владимирович – вот что ему говорят. И эта эскалация повышается. Ну, вы не расследуете – мы будем разговаривать с другими белорусами. Вот что происходит.





Что касается собственно протеста и действий протестующих. Они продолжаются. И я думаю, что сейчас много всякого закулисного происходит уже элитного. Но люди-то выходят. Мы же не про элиты, мы же не про даже Координационный совет. Мы про людей, которые продолжают выходить, несмотря на осознание того, какие репрессии их ожидают, несмотря на угрозы Лукашенко отправить студентов в армию. Кстати, что ж такое происходит в этой стране (и в нашей тоже), если армия становится пугалом? Не честь служить, а власти говорят: «Ууу, мы вас в эту армию запихнем». То есть как они относятся к этой армии по-настоящему.





- Вопрос слушателя: «Как вы считаете, когда отпустят Марию Колесникову?»





- Не знаю. Я думаю, что судьба Марии Колесниковой тесно связана с судьбой Виктора Бабарико, о котором идут разговоры и переговоры. Гадать не могу, потому что Александр Григорьевич же переговорщик нестабильный. Если все-таки у Владимира Путина отмечают все его биографы, что есть черта, что если он по-пацански дал слово кому-то (в закрытом режиме), он его держит, то Александр Григорьевич в этом отношении, опять-таки судя по его собеседникам, он его не держит, по словам собеседников. Поэтому может обещать отпустить, а завтра сделать царицею морскою.





- Вопрос слушателя: «Россия поддержала Беларусь в санкциях против Запада. Белорусы оценят или нет (и власть, и народ)?»





- Хороший вопрос. Вот на встрече с Макроном – во всяком случае, то, о чем писали корреспонденты, которые были с Макроном в Вильнюсе, утечки – Тихановская выступила против санкций относительно Беларуси. Она просила Макрона не вводить санкции против Беларуси, потому что народ не должен страдать. А санкции должны относиться к чиновникам. Поэтому народ оценит или нет… Я делю ваш вопрос. Я не вижу, чтобы санкции были введены против народа. Ну а чиновники… Конечно, кому нравится попадать под санкции, иметь огр ичения любые? Думаю, народ оценит санкции против чиновников, я бы так ответил хитро.





- Несмотря на то, что уже кончился срок прошлого президентства Лукашенко после его инаугурации, тем не менее он все равно в санкционный список не включен ЕС.





- Макрон объяснял, что а с кем тогда поддерживать контакты и вести переговоры? Он не внесен, это правда, в санкционный список. Я напомню, что санкционный список принимается единогласно 27-ю странами. И мы не знаем, какие там были дебаты. Но мы знаем, что Макрон выступал против внесения Лукашенко в этот санкционный список. Это его концепция и концепция еще некоторых лидеров. Не знаю про Меркель. Думаю, что она, как Макрон. Это я думаю. Это догадка.





Главная задача для европейцев – усадить Лукашенко за стол переговоров с протестующими. Вот о чем идет речь. Если вы говорите: «Ты в санкционном списке. Мы с тобой не разговариваем», как ты его усадишь? Как ты его убедишь сесть? Вот это их позиция.





- Лукашенко отозвал двух послов из Литвы и Польши. Литва и Польша сказали, что не собираются ни отзывать, ни сокращать свой персонал. И формулировка была такая: «Каналы информации и взаимодействия необходимы, поэтому мы дипломатические каналы ниоткуда ничего не убираем». Скажи мне, пожалуйста, вот по ощущениям скорее, чем по прогнозам. Вот эта ситуация такая в Беларуси. Мне кажется, что эта штуковина надолго, если ничего не рванет.





- Давай опять не исключать фактор российского интереса. Как долго Кремль будет считать, что он управляет Лукашенко? Как только в Кремле поймут, что Лукашенко соскальзывает с обязательств, динамическое равновесие нарушится. На спине Лукашенко замириться с Европой – это же счастье. Это же счастье! Сразу и Навального забудут нам тут. Ну, Украину не забудут. Но если мы уйдем с Донбасса и сдадим Лукашенко, да это ж все, вот оно счастье наступило.





- То есть все равно ниточка баланса ведет в Москву.





- Да. Я считаю, что да. Я считаю, что ниточка баланса сейчас… Нет, безусловно, очень много зависит от сопротивляемости протеста. Но Москва включает сопротивляемость протестов в свою позицию, я это знаю. Потому что Москве выгодно, чтобы Лукашенко висел только у нее на пальце, вот так вот на ниточке. Только мы тебя спасаем от Европы и от протеста.