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150 белорусов подали заявления на международную защиту в Польше

Об этом сообщает Польское радио


Увеличивается количество белорусов, которые обращаются с просьбой о международной защите в Польше, проинформировало Управление по делам иностранцев. Только в сентябре такие заявления подали 82 человека.

Ранее в течение года за международную защиту к Польше обращались приблизительно 40 граждан Беларуси. В этом году уже такие заявления подали 152 белоруса.

Гуманитарную визу и политическое убежище граждане Беларуси могут попросить на польской границе, - объясняет Владимир Кобец из Центра белорусской солидарности, который оказывает поддержку белорусам, вынужденным бежать из страны от репрессий.

- Каждый человек лично принимает решение о том, будет ли просить убежища на границе. Гуманитарная виза позволяет въехать без точного места пребывания. Она позволяет нормально пересечь границу, пройти 10 дней карантина и оставаться на территории Польши. Белорусские и польские правозащитные организации, которые здесь работают, пытаются обеспечить всех, кому нужна помощь, этой помощью, в том числе материальной, -- заявил Кобец. Он, кстати, тоже беженец из Беларуси. В 2010-м году возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Андрея Санникова. 

Белорусские инициативы такие как Bysol, ByHelp и ныне созданная ByPOl для бывших милиционеров, помогают обеспечить пребывание белорусов в чужой стране. В Польше за любым видом помощи можно обращаться в центр Белорусской солидарности, в Белорусский дом или в инициативу «Свободная Беларусь».
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