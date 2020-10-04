+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Армения допустила обсуждение ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах

Армения готова обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах в рамках минской группы ОБСЕ. Об этом в субботу, 3 октября, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera, которое опубликовал у себя в Facebook.


"Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках минской группы ОБСЕ", – заявил глава армянского правительства.

В контексте помощи России по разрешению нагорно-карабахского конфликта Пашинян намекнул на военную базу России в Армении и о сотрудничестве в сфере безопасности.


"Россия, как страна-сопредседатель минской группы ОБСЕ, должна принять все необходимые меры для безопасности и мира в Нагорном Карабахе", – сказал он.

В Нагорном Карабахе вспыхнул 27 сентября самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Турция открыто заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент страны Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что не обращался к России за военной помощью в связи с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Однако на позициях подразделений вооруженных формирований Нагорного Карабаха были замечены российские военные грузовики "Урал" и ГАЗ. В одной из машин находился боекомплект противотанкового вооружения.

Россия со своей стороны призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.

Ереван 2 октября заявил о готовности к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран – сопредседателей минской группы ОБСЕ на уровне руководителей. 
Гордон
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]