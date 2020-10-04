



"Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках минской группы ОБСЕ", – заявил глава армянского правительства.





В контексте помощи России по разрешению нагорно-карабахского конфликта Пашинян намекнул на военную базу России в Армении и о сотрудничестве в сфере безопасности.









"Россия, как страна-сопредседатель минской группы ОБСЕ, должна принять все необходимые меры для безопасности и мира в Нагорном Карабахе", – сказал он.





В Нагорном Карабахе вспыхнул 27 сентября самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.





Турция открыто заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Президент страны Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха.





Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что не обращался к России за военной помощью в связи с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха. Однако на позициях подразделений вооруженных формирований Нагорного Карабаха были замечены российские военные грузовики "Урал" и ГАЗ. В одной из машин находился боекомплект противотанкового вооружения.





Россия со своей стороны призвала Турцию и другие страны убедить Азербайджан и Армению вернуться к мирному урегулированию.





Ереван 2 октября заявил о готовности к переговорам по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран – сопредседателей минской группы ОБСЕ на уровне руководителей.