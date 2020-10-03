Вышел на свободу политзаключенный Святослав Баранович





Об этом Свободе сообщили в правозащитном центре «Весна».









​Святослав Баранович 12 марта был осужден судом в Минске на 3 года лишения свободы за насилие против милиционера. Свою вину признал частично. По словам Барановича, он думал, что применяет силу против хулигана, напавшего на участников "Марша нетунеядцев".





В 2011 году Святослав Баранович уже был осужден за площадь. Тогда ему присудили 3 года ограничения свободы без направления в места заключения по обвинению в участии в массовых беспорядках 19 декабря 2010 года. До суда Святослав Баранович отбыл несколько месяцев за решеткой, правозащитники признали его политзаключенным.