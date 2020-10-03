«Ранее стороны лишь прощупывали друг друга»: Военный эксперт предупредил, что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе еще впереди
Военный эксперт Александр Михайловский заявил в интервью журналистам издания «Московский комсомолец», что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе еще не началась, и в будущем нужно готовиться к серьезному обострению ситуации.
При этом военный эксперт уточнил - то, что мы видим сейчас, является прощупывание сторонами друг друга.
Также Михайловский обратил внимание и на отсутствие у Азербайджана каких-то весомых успехов. По его мнению, это означает, что в такой ситуации в Баку всерьез размышляют над проведением новых военных операций. Если посмотреть, о чем пишут СМИ Турции и Азербайджана, то можно увидеть - реального успеха на текущий момент нет ни у одной из сторон конфликта. Нет даже серьезных трофеев, не говоря уже о репортажах из занятых селений, или хотя бы из опорных пунктов противника.
19:42 03/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение