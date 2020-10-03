



При этом военный эксперт уточнил - то, что мы видим сейчас, является прощупывание сторонами друг друга.





Также Михайловский обратил внимание и на отсутствие у Азербайджана каких-то весомых успехов. По его мнению, это означает, что в такой ситуации в Баку всерьез размышляют над проведением новых военных операций. Если посмотреть, о чем пишут СМИ Турции и Азербайджана, то можно увидеть - реального успеха на текущий момент нет ни у одной из сторон конфликта. Нет даже серьезных трофеев, не говоря уже о репортажах из занятых селений, или хотя бы из опорных пунктов противника.



