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ГосТВ Беларуси "переименовало" Украину, Польшу и Литву

В сюжетах СТВ Украина, Польша и Литва подписаны названиями, которые у них были во время СССР, с приставкой "бывшие"

Это просто мелкая пакость белорусского агитпропа из разряда просто нагадить. 

Так, на скриншотах видно, что в сюжете о коронавирусе в Украине место съемки обозначено красной плашкой с надписью "Бывшая УССР", кадр из Литвы сопровождает красная плашка с надписью "Бывшая советская Литовская республика", репортаж из Польши отмечен как "Бывшая Польская народная республика".
Liga.net
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