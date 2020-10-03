ГосТВ Беларуси "переименовало" Украину, Польшу и Литву

Это просто мелкая пакость белорусского агитпропа из разряда просто нагадить.





Так, на скриншотах видно, что в сюжете о коронавирусе в Украине место съемки обозначено красной плашкой с надписью "Бывшая УССР", кадр из Литвы сопровождает красная плашка с надписью "Бывшая советская Литовская республика", репортаж из Польши отмечен как "Бывшая Польская народная республика".







