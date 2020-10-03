



По словам Богрецова, насилие со стороны власти приближает Беларусь к кризису в экономике. Но эту проблему «невозможно решить задержаниями или похищением людей». Он заявил, что у белорусов одна цель — «свободное правовое общество, и мы добьемся своего».





— Еще недавно я жил в Штатах, занимался бизнесом, а теперь я в Беларуси помогаю вывести страну из кризиса. Нарушая Конституцию и законы, уничтожив право, действующая власть пытается задавить голос народа. При этом сопротивление людей, появившееся в ответ на насилие, становится еще сильнее.





У нас нет ни одной причины останавливаться, уступать, прогибаться. Когда задерживают студентов, рабочих, ученых, владельцев бизнесов и даже спортсменов, которые принесли известность Беларуси по всему миру. У каждого есть друзья, родственники, дети или родители, и никто не забудет эту несправедливость.





Парадоксально, но власти думают, что протестные настроения измеряются только количеством людей на улицах в воскресенье. Хотя экономисты знают, как влияют настроения людей на инвестиции, готовность тратить деньги, работать и созидать. Как падает производительность труда, когда люди не доверяют власти.





Каждый день продолжающегося насилия приближает нас к кризису в экономике и кризису социальному. Эту проблему невозможно решить задержаниями или похищением людей. На улицах должен быть закон, должна быть прозрачность действий органов государственной власти, должна быть безопасность, стабильность.





Каждый день все больше талантливых людей покидают Беларусь. Кто-то хочет жить и строить карьеру в безопасности там, где живут по закону, а не по приказу. Многих силой вытесняет власть. Это успешные умные люди, и их патриотизм, желание спасать страну от жестокости и беззакония не пропадает с отъездом. Они везде будут бороться за будущее своей страны каждый день.





У нас есть достаточный опыт построения распределённых команд. Власть как бы «помогает» нам развивать цифровое правительство и быстрые опросы общественного мнения онлайн. Мы предпочли бы другую форму помощи, но уже привыкли добиваться результатов не благодаря, а вопреки. Меня всегда поражала способность белорусского частного бизнеса создавать что-то новое из ничего в этих условиях. Могу себе только представить, чего мы сможем добиться, если нам не мешать.





Мы одна команда. И те, кто на свободе в Беларуси, и белорусы за границей, и те, кто в заключении — они вдохновляют нас работать больше. Мы разные, из разных штабов и аполитичные, бедные и обеспеченные, рабочие, преподаватели, юристы, программисты. Но у нас одна цель — свободн равовое общество, и мы добьемся своего. Вместе — победим.