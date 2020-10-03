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Прогулки в центре: женские марши изменили формат

3 октября в Минске, впервые после президентских выборов, женский марш пройдет в новом формате. Участниц акции призвали выходить в центре Минска, не собираться большими группами, а гулять в течение 2 часов между ГУМом и ЦУМом.

Смена формата женского марша стала ответом на применение силы против участниц женских маршей.

В итоге сейчас в центре Минска гуляют женщины с цветами в руках. На улицах много милиции, но пока никого не трогают, передает Белсат.

С 15 августа каждую субботу в Минске беларуски выходили на женский марш против милицейского произвола и в знак солидарности со всеми, кто жаждет перемен в стране. Если изначально милиционеры никак не реагировали на женские акции, то начиная с середины сентября участниц акций начали задерживать и наказывать арестом.

В минувшую субботу 26 сентября, по данным МВД, были задержаны 150 человек, включая журналистов.


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