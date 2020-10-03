Прогулки в центре: женские марши изменили формат

Смена формата женского марша стала ответом на применение силы против участниц женских маршей.





В итоге сейчас в центре Минска гуляют женщины с цветами в руках. На улицах много милиции, но пока никого не трогают, передает Белсат.





С 15 августа каждую субботу в Минске беларуски выходили на женский марш против милицейского произвола и в знак солидарности со всеми, кто жаждет перемен в стране. Если изначально милиционеры никак не реагировали на женские акции, то начиная с середины сентября участниц акций начали задерживать и наказывать арестом.





В минувшую субботу 26 сентября, по данным МВД, были задержаны 150 человек, включая журналистов.







