На деревню дедушке: Палата представителей начала сбор предложений по изменению Конституции Беларуси
Нижняя палата белорусского парламента анонсировала сбор предложений по внесению изменений в Конституцию РБ.
«В этой связи ждем от вас до 25 октября 2020 года предложения по корректировке Конституции Республики Беларусь. Собранные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами Палаты представителей», - говорится в сообщении на сайте нижней палаты.
Предложения можно направлять по электронной почте [email protected]
13:50 03/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение