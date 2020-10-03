Дипломатическая война: белорусский МИД продолжает атаку

"Сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси и никто их не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной. Если отойти от дипломатической казуистики, то это значит, что такие предложения обязательны для выполнения литовским МИД", - сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Его цитирует госагентство БелТА в субботу.





Комментируя заявления МИД Литвы о том, что они не собираются сокращать дипломатический персонал своих дипучреждений Беларуси, Глаз сослался на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Он процитировал ст. 11, в которой сказано, что "при отсутствии конкретного соглашения о численности персонала представительства государство пребывания может предложить, чтобы численность персонала представительства сохранялась в пределах, которые оно считает разумными и нормальными, учитывая обстоятельства и условия, существующие в государстве пребывания, и потребности данного представительства".





"Так что, честно говоря, непонятно, чем мотивировано указанное заявление министра иностранных дел Литвы: то ли не особым знанием Конвенции, то ли осознанным желанием принести в сакральную жертву своих дипломатов", - добавил Глаз.





По его словам, эти комментарии белорусского внешнеполитического ведомства в полной мере относятся и к заявлению руководителя МИД Польши.





"Еще раз подчеркну, что предложения, которые мы вчера озвучили, не направлены на ухудшение отношений между нашими соседскими народами, носят вынужденный ответный характер и мотивированы особой деструктивной ролью, которую решило играть руководство Польши и Литвы в текущей ситуации", - сказал пресс-секретарь МИД.





Как сообщалось, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что его страна пока не рассматривает отзыв посла и других дипломатов из Беларуси в ответ на дипломатические шаги Минска.





"Мы точно не намерены отзывать (посла) на консультации и точно не будем ничего решать о сокращении персонала", - сказал Линкявичюс журналистам в пятницу.





Линкявичюс добавил, что встретил заявление белорусского МИД об отзыве послов для консультаций из Литвы и Польши, а также предложение названным странам последовать этому примеру и сократить количество дипломатов в их посольствах в Минске, с сожалением и разочарованием.





Ранее пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил журналистам, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультации.





"Послы Беларуси в Польше тве с 5 октября отзываются в Минск для консультации. Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено последовать данному примеру", - сообщил Глаз.





"Им предложено до 9 октября 2020 года привести к паритету с белорусскими загранучреждениями соответствующих стран состав своих диппредставительств в Беларуси. Для Литвы это с 25 до 14 дипломатов, для Польши с 50 до 18", - сказал Глаз.