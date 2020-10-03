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Президент Карабаха вместе со спецназом отправился на передовую

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что вместе с подразделениями спецназа направляется на передовую. С 27 сентября в республике введено военное положение и объявлена мобилизация для мужчин старше 18 лет.

    

«По всей протяженности линии соприкосновения с различной интенсивностью идут тяжелые бои. Артиллерийскому обстрелу подвергаются города, в том числе столица Степанакерт. Нация и родина под угрозой. Вместе с подразделениями спецназа направляюсь на передовую. Там я буду более полезнее, чем в тылу»,— написал господин Арутюнян в Facebook.

Он призвал соотечественников встать на защиту родины. По его словам, пришло время стать национальной мощной армией. «Это наш последний бой, который мы обязательно выиграем»,— заявил президент Карабаха.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Ваграм Погосян со ссылкой на данные разведки сообщил, что потери азербайджанской армии в ходе боев уже превысили 3 тыс. человек. Азербайджан, в свою очередь, сообщил, что военные заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Активные боевые действия между Арменией и Азербайджаном продолжаются уже почти неделю.
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