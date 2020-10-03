Польша отказалась отозвать своего посла и сокращать количество дипломатов в Беларуси
Глава польского МИД вслед за литовским коллегой отклонил предложение белорусских властей.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау ответил в своем «Твиттере»: на предложение МИД Беларуси сократить количество польских дипломатов в Беларуси:
«Беларусь отозвала своих послов в Польше и Литве для консультаций и ждет того же от Польши и Литвы. Вместе с Линкявичюсом (министром иностранных дел Литвы - ред.) мы убеждены, что коммуникационные каналы должны быть сохранены, и на данном этапе мы не собираемся отозвать наших послов для консультаций» - написал глава польского МИД.
Ранее Литва отказалась сокращать количество своих дипломатов в Беларуси.
08:40 03/10/2020
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