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Польша отказалась отозвать своего посла и сокращать количество дипломатов в Беларуси

Глава польского МИД вслед за литовским коллегой отклонил предложение белорусских властей.



Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау ответил в своем «Твиттере»: на предложение МИД Беларуси сократить количество польских дипломатов в Беларуси:

«Беларусь отозвала своих послов в Польше и Литве для консультаций и ждет того же от Польши и Литвы. Вместе с Линкявичюсом (министром иностранных дел Литвы - ред.) мы убеждены, что коммуникационные каналы должны быть сохранены, и на данном этапе мы не собираемся отозвать наших послов для консультаций» - написал глава польского МИД.

Ранее Литва отказалась сокращать количество своих дипломатов в Беларуси.

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