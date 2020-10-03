











Глава государства отметил, что три десятилетия назад германский народ продемонстрировал сплоченность, которая позволила построить современное государство для мирной и обеспеченной жизни многих поколений немцев.





"Сегодня Германия занимает особое место на политической карте мира, поддерживает развитие и прогресс, вносит большой вклад в решение глобальных и региональных проблем, - говорится в поздравлении. - Несмотря на сложное историческое наследие, Берлин является для Минска важным партнером. Наши страны объединяют многочисленные связи и разнообразные совместные проекты, которые способствуют расширению экономических и гуманитарных контактов, укреплению взаимного доверия и безопасности".





Александр Лукашенко подчеркнул, что очень рассчитывает на возобновление совместной работы по различным направлениям в период председательства ФРГ в Совете ЕС во второй половине 2020 года.





Президент Беларуси пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру здоровья и успехов в политической деятельности, а жителям Германии - мирного неба и солидарности.

Напомним, что на 6 октября запланирована встреча канцлера Германии Ангелы Меркель со Светланой Тихановской. После президентских выборов, прошедших в беларуси, в Берлине сомневаются, что Александр Лукашенко имеет право оставаться на своем посту. Ангела Меркель пыталась предложить свои услуги по урегулированию внутрибелорусского политического кризиса. Но Александр Лукашенко отказался с ней разговаривать.