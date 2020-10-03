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Эксперты о введении санкций: «Никакие пряники или кнуты ЕС не сделают Лукашенко демократом и не сдвинут его с места»

Политические эксперты выразили мнения по поводу введения Евросоюзом санкций в отношении официальных лиц Беларуси.



Евросоюз со 2 октября все-таки вводит санкции в отношении белорусских чиновников. Некоторые политические эксперты уже выразили свои мнения по этому поводу.

Основатель «Сильных новостей» и «Могилев Онлайн» Петр Кузнецов считает, что с практической точки зрения эти санкции можно было бы вообще не вводить. По его мнению, главная санкция уже состоялась — это признание Александра Лукашенко нелегитимным президентом.
 
Политический обозреватель Артем Шрайбман считает, что эти санкции страны ЕС принимают, чтобы показать самим себе, что они не циники и права человека имеют для них значение.

О том, что Евросоюз со 2 октября вводит санкции в отношении белорусских чиновников, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе. В санкционном списке числятся примерно 40 официальных лиц, ответственных, по мнению сообщества, за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.

Александр Лукашенко пока не входит в список. Решение ЕС объяснил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, официальный белорусский лидер не попал в «черный список», поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.
Брестская газета
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