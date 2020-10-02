



Об этом в ходе VІ-й конференции памяти генерала Киприана Кондратовича, организованной аналитическим проектом Belarus Security Blog рассказал директор украинского Института мировой политики, доцент Национального технического университета Украины Евгений Магда.





«Украина в прошлом году стала вторым внешнеторговым партнером Беларуси. И я думаю, что если Лукашенко говорит о экспортоориентированности Беларуси, то страна склонна сохранять свои внешнеторговые показатели», - сообщил Евгений Магда.





Энергичное военно-техническое сотрудничество. Даже до меня, как до политолога, доходит информация о том, что поставляются машинокомплекты «мазов». Идет сотрудничество в противотанкового вооружения и других сферах взаимных интересов.





"И как фактор гибридного союзничества – дело Павла Гриба. Я считаю, что похищение российскими спецслужбами на территории Беларуси украинского гражданина с последующим его осуждением по обвинению в терроризме неслучайно. Как говорил Вини Пух: «Это жу-жу-жу было не просто так!», - напомнил политолог.





Факторы трансформации отношений





Факторы трансформации двусторонних отношений в нынешней ситуации, по мнению Евгения Магды, следующие.





Александр Лукашенко никогда не скрывал своего негативного отношения к Майдану. Он, очевидно, рассматривает угрозу своей власти именно в майдане.





Среди других факторов: участие граждан Беларуси в боевых действиях на Донбассе и активное гибридное влияние России на белорусские процессы, в частности, Михаила Бабича.





«Я считаю, что во многом в белорусском кризисе, это такое мое видение из-за белорусско-украинского забора, проросли «зубы дракона», как в известном античном мифе, так сейчас проросли «зубы» господина Бабича», - сообщил политолог.





Однако, на его взгляд, точкой бифуркации двусторонних белорусско-украинских отношений стало «дело вагнеровцев».





«Нужно понимать, что президент Владимир Зеленский – человек достаточно самолюбивый. И когда ему Александр Лукашенко в двустороннем разговоре пообещал, что может выдать кого-то из вагнеровцев Украине – это для господина Зеленского стало хорошей новостью. И он не преминул поделиться ею с другими гражданами Украины. Правда, вскоре вагнеровцев вернули на территорию России. Это, к сожалению, абсолютно логично, потому что выдача даже половинки вагнеровца Украине привела бы к тектоническим изменениям белорусско-российских отношений», - прокомментировал ситуацию г-н Магда.





Какие последствия поли ческого кризиса в Беларуси для отношений с Украиной?





По словам политолога, матрицу белорусско-украинских отношений во многом определяла борьба президента Украины за сохранение минской переговорной площадки. Ведь если не Минск, то что? В ЕС представителей так называемых ЛНР и ДНР не пустят, а летать, например, в Китай, вряд ли согласятся украинцы.





В то же время позиция Владимира Зеленского по белорусскому вопросу расплывчата и в ней преобладают общие фразы.





При этом заявление Верховной Рады по ситуации в Беларуси было принято лишь через месяц после начала протестов.





Также Евгений Магда обратил внимание, что сейчас наблюдается «заталкивание» белорусских оппозиционеров в украинское информационное поле.





Параллельно с этим произошел инцидент с осмотром машины посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на белорусско-украинской границе, а Александр Лукашенко продолжил словесные эскапады против Укрианы.





Что будет завтра?





На взгляд Евгена Магды, в дальнейшем продолжится борьба за сохранение белорусско-украинского товарооборота, потому что Беларусь в этом заинтересована.





В то же время Украина будет предполагать гибридный аншлюс Беларуси со стороны России и, соответственно, переориентироваться.





Также может происходить использование Украиной технологии «мягкой силы». Наряду с телеканалом Белсат, который вещает с территории Польши, по мнению Евгена Магды, можно запустить Белорусскую службу Украинского радио, которая с нынешними техническими возможностями могла бы свободно вещать на значительную часть Беларуси.





Также Евгений Магда задал риторический вопрос: когда Светлана Тихановская приедет в Украину?





Говоря же о разрешении политического кризиса в Беларуси, политолог подчеркнул, что никто кроме самих белорусов, не может навязывать им какой-то выбор.