



Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил глава белорусской общины Республики Крым Роман Чегринец.





По его словам, преждевременно говорить о том, что участие Константинова в VII Форуме регионов Беларуси и России можно расценивать как признание Беларусью Крыма субъектом Российской Федерации.





«Однако, как определённый позитивный звоночек для будущих перемен в этом вопросе выступление Владимира Константинова (на российско-белорусском форуме – прим. ред.) можно оценивать», - добавил он.





Следующим этапом, считает Чегринец, должен стать приезд белорусских официальных лиц в Крым и налаживание официальных контактов между обеими республиками.





Напомним, что в МИД Украины пригласили советника-посланника посольства Беларуси, чтобы он объяснил участие в VII Форуме регионов Беларуси и России Владимира Константинова в формате видеоконференции.