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Глава белорусской общины Крыма: Пришло время для признания Минском полуострова российским

Участие председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова в VII Форуме регионов Беларуси и России можно расценивать как позитивный звоночек в вопросе признания Минском полуострова частью Российской Федерации.


Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил глава белорусской общины Республики Крым Роман Чегринец.

По его словам, преждевременно говорить о том, что участие Константинова в VII Форуме регионов Беларуси и России можно расценивать как признание Беларусью Крыма субъектом Российской Федерации.

«Однако, как определённый позитивный звоночек для будущих перемен в этом вопросе выступление Владимира Константинова (на российско-белорусском форуме – прим. ред.) можно оценивать», - добавил он.

Следующим этапом, считает Чегринец, должен стать приезд белорусских официальных лиц в Крым и налаживание официальных контактов между обеими республиками.

Напомним, что в МИД Украины пригласили советника-посланника посольства Беларуси, чтобы он объяснил участие в VII Форуме регионов Беларуси и России Владимира Константинова в формате видеоконференции.
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