Романчук: Новый премьер-министр напоминает человека-целлофана

Головченко был назначен премьер-министром еще 4 июня и утвержден парламентом 11 июня. Но после президентских выборов правительство в соответствии с законодательством формально ушло в отставку.

Головченко на новом посту уже больше 100 дней. UDF.BY поинтересовался у экспертов: как они оценивают его работу за истекший период?

«Фамилию Головченко скоро могут и забыть» Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук отметил, что Головченко не смог проявить себя.





«Правительство дожно оказывать какое-то влияние на экономические процессы, чтобы нейтрализовать кризисные явления. А Головченко напоминает человека-целлофана, который никак не влияет на это все, а продолжает наблюдать за событиями, как будто его нет», – сказал Романчук.









По его мнению, сегодня правительство «превратилось в пустое место для бизнеса, который открыто говорит: нет никакого диалога, а есть имитация».





«Белорусская экономика стала в зону экономической опасности. Предприниматели, инвесторы, партнеры – все в один голос говорят, что в Беларуси системный структурный кризис. А Головченко с правительством пребывают в состоянии целлофана, который не видим для производителей, кредиторов и инвесторов», – считает Романчук.





Экономист не видит за премьером соответствующих времени решений.





«Думаю, по тому, как работает Головченко, его фамилию скоро могут и забыть.





На наших глазах рушится фундамент экономической модели, обнуляется доверие, изгоняется человеческий и инвестиционный капитал, все стоят на ушах два месяца и не понимают, в какой стране и в каких условиях дальше будут работать. А правительство готовит план следующей шестой пятилетки, обещая некие блага», – отметил Романчук.





Экономист считает, что последствия такого управления могут быть печальными.





«Такое впечатление, что единственное, что это правительство может делать – брать в долг. В этом году ожидается увеличение госдолга на 30%, плюс девальвация на 25%.





Головченко стал той пресловутой кухаркой, которую можно поставить управлять экономикой – с печальными, если не сказать, с трагическими последствиями для страны», – отметил Романчук.





«Перспективы нет, все мрачно»





Станислав Богданкевич в комментарии Бывший председатель Нацбанкав комментарии UDF.BY отметил, что не может дать конкретную оценку работе нового премьера.





«Потому что никаких кардинальных шагов он не предпринял. Он работает в рамках программы, которая была установлена Лукашенко. Это чистый исполнитель. Никаких новых идей и предложений я за ним не заметил», – сказал Богданкевич.





На днях Головченко покритиковал СМИ за комментарии, что «страна рухнет под долгами». «Никто никуда не рухнет», – заявил премьер. Разделяет ли это мнение Богданкевич?





«Соглашусь, что в ближайшие год-два страна не рухнет. Потому что Россия обязалась спасать режим, оказывает финансовую поддержку. Уже 6 или 7 российских губернаторов сюда приезжали на выручку, чтобы белорусская экономика не обвалилась», – отметил бывший руководитель Нацбанка.





Но перспектив для развития экономики он не видит.







Он настроен пессимистично.





«Будет медленное ухудшения уровня жизни. Но, возможно, без обвалов – при нерыночной экономике обвалов почти не бывает. Но перспективы нет, все мрачно. Иначе и не может быть без изменения политического режима в стране. Мы же видим, что происходит в государстве, видим бесправный полицейский режим, отсутствие верховенства права», – сказал Богданкевич.