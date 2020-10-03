+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Меркель: Санкции ЕС против властей Беларуси укрепляют позиции демонстрантов

Санкции Евросоюза против официальных лиц Белоруссии укрепляют позиции демонстрантов. Такое мнение выразила в пятницу на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС.


«То, что мы сейчас смогли принять решение по этим санкциям, это важный сигнал, поскольку, на мой взгляд, они [санкции] укрепляют позиции тех, кто выступает за свободу выражения мнения, собраний и транспарентную страну Беларусь», - утверждала Меркель.

По ее словам, такая реакция ЕС давно назревала и было важным показать дееспособность ЕС в этом вопросе, передает ТАСС.

Евросоюз со 2 октября ввел санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Белоруссии, ответственных, по мнению сообщества, "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека". При этом ЕС не ввел личных санкций против Лукашенко, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]