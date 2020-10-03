Хотя существовали основания полагать, что степень такого влияния будет ограниченной.

Во многих государствах-членах и институтах ЕС доминировало неофициальное мнение о необходимости избежать скатывания отношений к уровню 2011-2012 годов, когда после президентских выборов декабря 2010 года Брюссель ввел точечные санкции против большого числа белорусских чиновников и фактически заморозил отношения с Минском на минимальном рабочем уровне.





Причина нежелания ЕС повторять опыт десятилетней давности проста и очевидна: опасения, что очередной надлом отношений приведет к негативным последствиям для суверенитета Беларуси. В таком случае Минск вновь оставался бы один на один с Москвой, не имея возможности контрбалансировать российское давление отношениями с ЕС. В результате неизбежно повышались бы военно-политические риски и вызовы для самого ЕС, особенно его стран-членов, соседствующих с Беларусью. Поэтому, даже несмотря на многочисленные негативные заявления ЕС уже в ходе избирательной кампании, в целом европейские столицы старались занимать осторожную позицию по будущему отношений с Беларусью.





Владимир Макей, фото Еврорадио





Судя по всему, в таком осторожном ключе и велись многочисленные дискуссии белорусских дипломатов с европейскими партнерами, в том числе на уровне министров. Например, В.Макей до 9 августа провел ряд телефонных разговоров с коллегами из ЕС, а 24 июля совершил визит в Латвию, где в приграничном Силене состоялись переговоры с главой латвийского МИД. Согласно официальным сообщениям, обе стороны остались удовлетворены разговором.

Таким образом, при всей неизбежности охлаждения отношений Беларуси и ЕС по итогам президентской кампании должно было произойти что-то чрезвычайно серьезное, чтобы случился их коренной надлом. В итоге, по мнению ЕС, именно это и произошло.





Запредельно жесткие действия белорусских силовиков, и особенно кадры избиений задержанных в ходе протестов, в буквальном смысле шокировали европейскую общественность. В таких условиях от ЕС сложно было ожидать чего-то иного, чем крайне негативные оценки и введение санкций, о чем было объявлено уже 19 августа. Тем более что многие наблюдатели, как в Беларуси, так и в ЕС, быстро пришли к выводу о неизбежности падения режима А.Лукашенко. Поэтому, вероятно, первичная реакция со стороны ЕС хотя бы частично исходила и из таких ожиданий.

Ожидаемо, по мнению экспертов Совета по международным отношениям «Минский диалог», инициативу по реагированию на ситуацию в Беларуси на себя взяли Литва и Польша. Это выражалось и в наиболее жесткой риторике против официального Минска, и в активном выдвижении предложений по белорусскому направлению для всего ЕС, и в более осязаемой поддержке оппозиционных лидеров. Литва, Латвия и Эстония, отмечают эксперты в новом выпуске «Минского барометра», пошли дальше других государств-членов и институтов ЕС в принятии санкций: они достаточно быстро ввели на национальном уровне точечные санкции против 30 официальных лиц Беларуси, включая Александра Лукашенко, и призвали весь ЕС последовать их примеру.





Однако на уровне ЕС-27 идея включения действующего главы Беларуси в санкционный список пока не нашла полной поддержки, что свидетельствует о желании сохранить каналы коммуникации с Минском. Этот тезис, согласно пресс-службе МИД Беларуси, звучал в ходе телефонных разговоров В.Макея с главами МИД Латвии (12 августа), Финляндии (18 августа), Испании (19 августа). Его, судя по всему, поддерживают и Берлин с Парижем. Даже несмотря на отказ Александра Лукашенко от общения на пике политического противостояния в августе с тяжеловесами европейской политики — Ангелой Меркель, Эмманюэлем Макроном и Шарлем Мишелем. Этот отказ, вероятно, был связан с отсутствием в представлении самого Лукашенко предмета для разговора, так как ЕС изначально стал требовать национального диалога с целью либо мирной смены власти, либо проведения новых выборов в Беларуси. После 9 августа для официального Минска последнее (то есть новые выборы) было бы равнозначно первому (то есть уходу Лукашенко), поэтому эти требования были неприемлемыми. Как и любое международное посредничество: будь то усилиями ОБСЕ или отдельных государств-членов ЕС.

Официальный Минск, со своей стороны, также достаточно быстро стал выдвигать обвинения против конкретных государств ЕС в поддержке попыток неконституционной смены власти в Беларуси. Помимо Польши и Литвы также называлась Чехия. Вероятно, главные претензии в адрес Варшавы и Праги изначально заключались в том, что именно с их территории действуют наиболее активные Телеграмм-каналы, которые пытаются координировать белорусские протесты. 27 августа в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси, которому был заявлен решительный протест «в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Республики Беларусь».





Более того, Минск эскалировал ситуацию в отношениях с ЕС заявлениями о возможной агрессии со стороны НАТО и усилением собственной армейской группировки в Гродненской области, граничащей с Литвой и Польшей. А в ответ на введенные странами Балтии национальные санкции Лукашенко пообещал контрсанкции. В частности, он дал поручение переориентировать транзитные потоки белорусских грузов из портов Литвы. При этом и белорусские власти также сигнализировали партнерам в ЕС желание сохранить каналы коммуникации. Об этом, например, говорится в специальном заявлении В.Макея, а также в обращении к европейским парламентариям, принятом спикерами обеих палат белорусского парламента.

Эксперты считают, что после 9 августа официально началась очередная кризисная глава в отношениях Беларуси и ЕС, которая и будет определять развитие отношений в ближайшее время. Несмотря на уже введенные отдельными государствами-членами санкции и неизбежное их расширение со стороны всего ЕС, пока не до конца ясно насколько глубоко «упадут» отношения.





Ситуация во многом аналогична той, которая возникла после президентских выборов 2010 года. При этом общий международный контекст делает ее намного более опасной как для Беларуси, так и для Европейского союза. В частности, высокий уровень геополитической напряженности в Восточной Европе и на всем континенте, а также всепроникающая неопределенность по поводу будущего системы международных отношений на фоне пандемии коронавируса, мирового экономического кризиса и президентских выборов в США создают беспрецедентные за последние десятилетия риски для Минска и столиц ЕС. Это задает некоторые дополнительные стимулы для сдерживания конфликтной эскалации в белорусско-европейских отношениях. Однако это же обстоятельство и повышает цену ошибок, которые с большой вероятностью обе стороны будут допускать в условиях нарастания публичного конфликта.

С большой долей уверенности можно ожидать, отмечают аналитики «Минского диалога», что за санкциями со стороны ЕС последуют какие-то ответные действия Минска. Например, высока вероятность, что будет реализована угроза А.Лукашенко переориентировать потоки белорусского транзита из литовских портов. По крайней мере, активная подготовительная работа в этом направлении ведется.











