+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Беспрецедентно. Почему власти допустили участие армии в политическом процессе

Секьюритизация выборов и внутриполитическая конфронтация в стране привели к тому, что органы безопасности и армия стали играть беспрецедентно важную роль в политических процессах.

Беспрецедентно. Почему власти допустили участие армии в политическом процессе
фото: pravda.com.ua
Такой вывод делают эксперты Совета по международным отношениям Минский диалог в новом выпуске «Минского барометра».

Аналитики отмечают, что власти беспрецедентным образом мобилизовал все силовые структуры, в том числе впервые армию, для противодействия протестам после выборов. Столкнувшись с волной протестов, руководство страны пошло на расширение участия армии в политическом процессе, обосновывая это неким внешним вмешательством.

Так, 15 августа Александр Лукашенко в связи с «напряженной ситуацией на западных границах» потребовал перебросить 103-ю бригаду в Гродно», что и было сделано. А 18 августа, выступая на заседании Совета безопасности, он признал использование «отдельных подразделений, особенно сил специальных операций… для наведения порядка внутри страны».  
Но правительство не пошло на введение военного положения и решилось использовать в уличном противостоянии сразу после выборов лишь часть 38-й бригады в Бресте, несмотря на явную перегрузку других силовых структур. Причиной этому была, вероятно, неуверенность в готовности и лояльности армии.  Ведь действительно 16 августа бывший командир 38-й бригады Валерий Сахащик вместе с несколькими десятками ветеранов бригады присоединился к протестующим.

В итоге 23 августа министр обороны Хренин выступил с заявлением о намерении армии остановить политические акции оппозиции у мемориалов ВОВ, а у стелы «Минск — город-герой» появилась охрана в количестве нескольких сотен военнослужащих.

Эксперты считают, что ни секьюритизация внутриполитических процессов в Беларуси, ни втягивание армии и других силовых структур в эти процессы, ни ухудшение отношений с соседними государствами и возникновение беспрецедентно широкой уязвимости перед возможной российской интервенцией не могут быть даже частично преодолены в ближайшие месяцы. Если только ситуация не изменится в силу непредвиденного воздействия неких внешних по отношению к ней факторов. 
Совокупные последствия этих событий могут уже в ближайшей перспективе привести к радикальной перестройке всей архитектуры национальной безопасности белорусского государства с резким увеличением в ней роли России.  А Кремль попытается снять напряженность вокруг своей возросшей роли в Беларуси и соответственно усиления РФ в региональной стратегической раскладке через некие инициативы по улучшению отношений с НАТО, чтобы закрепить достигнутый в Беларуси успех.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]