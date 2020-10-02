Восемь белорусских чиновников попали под санкции США
Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию США
Министерство финансов США включило в санкционный список восемь официальных лиц Беларуси. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщило информагентство ТАСС.
На странице ведомства перечисляются те, кто попал в этот "черный список" — это шесть представителей силовых структур и два члена Центризбиркома:
Хазалбек Атабеков, заместитель командующего Внутренними войсками МВД;
Дмитрий Балаба, командир минского ОМОНа;
Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел;
Елена Дмухайло, секретарь Центральной избирательной комиссии;
Вадим Ипатов, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии;
Юрий Караев, министр внутренних дел;
Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома;
Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел.
Напомним, ранее Евросоюз ввел в действие санкционный список против 40 чиновников Беларуси, обвиняемых в насилии против оппозиции и фальсификации итогов президентских выборов.
Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию ЕС, их активы в европейских банках в случае обнаружения подлежат замораживанию. Европейскому бизнесу также запрещено вести дела с внесенными в список компаниями.
20:07 02/10/2020
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