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Восемь белорусских чиновников попали под санкции США

Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию США




Министерство финансов США включило в санкционный список восемь официальных лиц Беларуси. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщило информагентство ТАСС.
 
На странице ведомства перечисляются те, кто попал в этот "черный список" — это шесть представителей силовых структур и два члена Центризбиркома:

Хазалбек Атабеков, заместитель командующего Внутренними войсками МВД;

Дмитрий Балаба, командир минского ОМОНа;

Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел;

Елена Дмухайло, секретарь Центральной избирательной комиссии;

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии;

Юрий Караев, министр внутренних дел;

Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома;

Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел.

 
Напомним, ранее Евросоюз ввел в действие санкционный список против 40 чиновников Беларуси, обвиняемых в насилии против оппозиции и фальсификации итогов президентских выборов. 
 
Всем фигурантам списка запрещен доступ на территорию ЕС, их активы в европейских банках в случае обнаружения подлежат замораживанию. Европейскому бизнесу также запрещено вести дела с внесенными в список компаниями.
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