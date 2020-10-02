+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Посол Франции Канесс покинул Беларусь в связи с завершением дипмиссии

Посол Франции Дидье Канесс утром 2 октября вылетел из Минска в связи с завершением дипломатической миссии в Беларуси.




Канесс возглавлял посольство в течение четырех лет — с сентября 2016 года. Перед отъездом он сообщил, что в конце октября планирует прибыть в Нур-Султан (Астану) в должности чрезвычайного и полномочного посла Франции в Казахстане, передает Белапан.

Декретом президента Франции Эмманюэля Макрона от 14 сентября новым послом в Беларуси назначен Николя де Буян де Лякост, до этого занимавший должность заместителя директора по континентальной Европе главного управления по вопросам политики и безопасности Министерства Европы и иностранных дел.

В 2012—2016 годах работал первым советником посольства Франции в России. Имеет высший классный чин советника по иностранным делам вне класса. 29 августа ему исполнилось 56 лет. Сын французского дипломата Жана-Ноэля де Буяна де Лякоста (1934—2020) и внук исследователя творчества известного французского поэта Артюра Рембо Анри-Адриена де Буяна де Лякоста (1894—1956).

Дата приезда нового посла пока неизвестна. Де Лякост станет восьмым главой французского диппредставительства в Минске с момента обретения Беларусью независимости.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]