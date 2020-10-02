Посол Франции Канесс покинул Беларусь в связи с завершением дипмиссии













Канесс возглавлял посольство в течение четырех лет — с сентября 2016 года. Перед отъездом он сообщил, что в конце октября планирует прибыть в Нур-Султан (Астану) в должности чрезвычайного и полномочного посла Франции в Казахстане, передает Белапан.





Декретом президента Франции Эмманюэля Макрона от 14 сентября новым послом в Беларуси назначен Николя де Буян де Лякост, до этого занимавший должность заместителя директора по континентальной Европе главного управления по вопросам политики и безопасности Министерства Европы и иностранных дел.





В 2012—2016 годах работал первым советником посольства Франции в России. Имеет высший классный чин советника по иностранным делам вне класса. 29 августа ему исполнилось 56 лет. Сын французского дипломата Жана-Ноэля де Буяна де Лякоста (1934—2020) и внук исследователя творчества известного французского поэта Артюра Рембо Анри-Адриена де Буяна де Лякоста (1894—1956).





Дата приезда нового посла пока неизвестна. Де Лякост станет восьмым главой французского диппредставительства в Минске с момента обретения Беларусью независимости.