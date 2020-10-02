Беларусь отзывает послов из Польши и Литвы и требует сократить количество дипломатов в посольствах этих стран
Белорусский МИД потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
"В виду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран, им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси", - заявил Глаз.
Он пояснил, что в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 останется 18.
Представитель МИД также сообщил, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций.
"Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено последовать данному примеру", - цитирует представителя МИД tut.by
По словам Анатолия Глаза, данный шаг — "вынужденный" и прибегнуть к нему пришлось "исключительно ввиду особой деструктивной роли, которую решило на практике играть руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси".
Представитель МИД также прокомментировал введенные Великобританией и Канадой санкции. Он назвал их "контрпродуктивными" и заявил, что официальным Минск
вводит "симметричное ограничение в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады".
15:56 02/10/2020
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