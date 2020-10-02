+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Беларусь отзывает послов из Польши и Литвы и требует сократить количество дипломатов в посольствах этих стран

Белорусский МИД потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Беларусь отзывает послов из Польши и Литвы и требует сократить количество дипломатов в посольствах этих стран
"В виду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран, им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси", - заявил Глаз.

Он пояснил, что в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 останется 18.

Представитель МИД также сообщил, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций.

"Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено последовать данному примеру", - цитирует представителя МИД tut.by

По словам Анатолия Глаза, данный шаг — "вынужденный" и прибегнуть к нему пришлось "исключительно ввиду особой деструктивной роли, которую решило на практике играть руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси".

Представитель МИД также прокомментировал введенные Великобританией и Канадой санкции. Он назвал их "контрпродуктивными" и заявил, что официальным Минск 
вводит "симметричное ограничение в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады".
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]