Россия не спешит с оказанием полномасштабной финансовой поддержки Лукашенко, то же самое можно сказать и про Китай. На этом фоне объявляет о санкциях Евросоюз.





Европейский союз ввел ограничительные меры в отношении 40 белорусских чиновников, ответственных «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека».





В этой связи МИД Беларуси разродился философским ответом, в котором называет санкции карательной мерой «по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство».





И пригрозил возможным разрывом дипломатических отношений. Возможен ли такой сценарий? «Белорусский партизан» побеседовал с директором института "Палітычная сфера" Андреем Казакевичем.





- Санкции имеют, скорее, символический характер, нежели практический. Но в любом случае они демонстрируют единство стран Европейского Союза по «белорусскому вопросу».





- Почему в санкционный список не включен Александр Лукашенко?





- Главная причина в том, чтобы иметь возможность прямых контактов с ним, если такая необходимость возникнет. По той же причине не вводили санкции против персонально Путина, хотя санкции против России введены очень серьезные.





- Стоит ли ожидать продолжения санкционной политики Евросоюза по отношению к официальному Минску?





- Безусловно, это только начало. Но вопрос в том, что мы подразумеваем под санкциями. Определенные шаги по прекращению сотрудничества с Беларусью в различных сферах, естественно, будут продолжаться.





Главный вопрос: что станет с проектами сотрудничества меду Беларусью и странами Евросоюза, непосредственно с самим Евросоюзом как наднациональной структурой, как будут решаться вопросы с возможностью получать кредиты, например, от Европейского банка реконструкции и развития.





Весь спектр озвученных вопросов будет решаться в ближайшее время. И хотя формально ограничительные меры называются санкциями, в реальности можем получить более серьезные последствия для Беларуси и белорусской экономики, чем символические санкции.





Конечно же, нельзя исключать, что отдельные страны ЕС по образцу стран Балтии будут принимать собственные дополнительные ограничительные списки для официальных лиц.





Нынешнее решение принято по результатам событий августа. Но Европейский Союз может вернуться к рассмотрению «белорусского вопроса» в том случае, если внутриполитическая ситуация не будет улучшаться или будет ухудшаться, следовательно, набор санкций в отношении официальных лиц может быть изменен, скорее всего – расширен.





- Сегодня МИД Беларуси объявил о введении ответных санкций в отношении официальных лиц Евросоюза и возможном разрыве отношений с ЕС. Реален ли такой сценарий?





- Разрыв отношений теоретически возможен, но от этого пострадает в первую очередь Республика Беларусь, которая поставит себя в очень сложное положение. Речь идет не только о внешнеполитической ситуации, но и об экономической.





В любом случае даже ухудшение отношений негативно повлияет на сотрудничество в разных сферах, на обмен технологиями, возможно, отрицательно скажется на торговле между Европой и Беларусью. Все это может повлечь очень серьезные последствия для белорусского государства.





Надо понимать, что Беларусь находится в ситуации экономического кризиса, поэтому даже сравнительно небольшая финансовая помощь может оказаться критической. Тем более, что компенсировать возможные потери нечем: никакие другие источники финансовой поддержки не прослеживаются.





Посмотрите: Россия абсолютно не спешит с оказанием полномасштабной финансовой поддержки Лукашенко, то же самое можно сказать и про Китай.





- Прослеживается ли единая позиция Евросоюза по отношению к официальному Минску на данном этапе?





- Конечно. Про общую позицию свидетельствуют решения Европейского совета, принятые в августе, который не признал результаты выборов, а Лукашенко – легитимным главой государства. А также сентябрьская резолюция Европейского парламента.





Оба документа принимались на общеевропейском уровне, думаю, их можно рассматривать в качестве общего подхода к «белорусскому вопросу». Хотя отдельные страны могут занимать более жесткую позицию (страны Балтии), не такую однозначную, как, например, Кипр.





- МИД обвинил Евросоюз в отсутствии полномасштабного Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между сторонами. Так ли это?





- Переговоры по Соглашению фактически были заморожены после 1996 года. С 1996 по 2008 годы отношения между Беларусью и Евросоюзом были настолько плохими, что переговоры вообще не велись. Наверное, нельзя говорить, что переговоры не велись из-за позиции Евросоюза.





Позже переговоры возобновились, но велись очень медленно. На это влияло множество обстоятельств: и периодическое появление политзаключенных в Беларуси (2008 год), в 2010 году произошло улучшение отношений, но уже в 2011 году Беларусь постигли последствия разгона Площади в декабре 2010 года – вплоть до 2014 года отношения фактически были заморожены.





Так что в медленных переговорах можно обвинять не только Евросоюз, но и официальный Минск: его нерасторопность, внутриполитические проблемы в стране.

Периодически появлялись дополнительные обстоятельства, как, например, позиция Литвы относительно строительства Белорусской АЭС, которая фактически блокировала процесс.





Но хочу подчеркнуть очень важный момент: для Беларуси такие соглашения значительно более выгодные и более необходимы, чем Европейскому Союзу.





Евросоюз может и не заметить прекращения сотрудничеств с Беларусью, в то время как для Беларуси это значительно ограничивает возможности сотрудничества с западным рынком, который в четыре раза больше российского по населению, а по ВВП – в 10-15 раз.