Стороны "обменялись информацией об обстановке внутри Беларуси и России"





«Во взаимосвязи с имеющимися европейскими проблемами Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси и России. И обменялись подробной информацией об обстановке внутри стран», сообщает пресс-служба Лукашенко





Также обсуждались ситуация в Нагорном Карабахе, распространение COVID-19, восстановление всех видов транспортного сообщения между странами и итоги «Славянского братства-2020» и VII Форума регионов.





В пресс-службе Кремля добавляют, что "обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию договорённостей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне в Сочи 14 сентября... В целом подтверждён обоюдный настрой на укрепление союзничества России и Беларуси".





Также во время телефонного разговора обсуждались "различные аспекты послевыборной ситуации в республике с учётом продолжающихся попыток вмешательства извне. Выражена уверенность, что возникшие проблемы будут в скором времени урегулированы".