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Тихановская встретится с Меркель 6 октября в Берлине

На встрече будет обсуждаться ситуация в Беларуси


Канцлер Германии Ангела Меркель проведет 6 октября в Берлине встречу со Светланой Тихановской, заявила в пятницу в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Во вторник, 6 октября, канцлер в 15:00 (16:00 в Минске) проведет встречу со Светланой Тихановской. В центре внимания будет ситуация в Беларуси, которая складывается после президентских выборов", - сказала она.

Ранее о предстоящей встрече говорила Светлана Тихановская и подтвердила Ангела Меркель, неизвестной оставалась лишь дата.
Источник: tass.ru
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