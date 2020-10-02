Слева направо: Винярский, Афнагель, Юхневич





Павел Юхневич остается под стражей, вероятно, ему также было предъявлено обвинение. Об этом сообщает телеграм-канал "Европейской Беларуси". Санкция статьи, которая им инкриминируется, предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. На данный момент активисты находятся в СИЗО-1 в Минске.





Напомним, 25 сентября были жестко задержаны активисты "Европейской Беларуси" Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик, Павел Юхневич и Евгений Афнагель. Их задержали в рамках уголовного дела по ч. 2.ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках).





Три активиста – Войнич, Юхневич, Афнагель – сразу были помещены в ИВС на Окрестина, а через несколько дней – в СИЗО №1 в Минске, где находятся и до настоящего времени. Анастасию Кирик и Егора Литвинко отпустили по подписке о невыезде.