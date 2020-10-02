+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Активистам "Европейской Беларуси" шьют "участие в массовых беспорядках"

Активистам "Европейской Беларуси" Андрею Войничу и Евгению Афнагелю предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках).

Слева направо: Винярский, Афнагель, Юхневич

Павел Юхневич остается под стражей, вероятно, ему также было предъявлено обвинение. Об этом сообщает телеграм-канал "Европейской Беларуси". Санкция статьи, которая им инкриминируется, предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. На данный момент активисты находятся в СИЗО-1 в Минске. 

Напомним, 25 сентября были жестко задержаны активисты "Европейской Беларуси" Егор Литвинко, Андрей Войнич, Анастасия Кирик, Павел Юхневич и Евгений Афнагель. Их задержали в рамках уголовного дела по ч. 2.ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках). 

Три активиста – Войнич, Юхневич, Афнагель – сразу были помещены в ИВС на Окрестина, а через несколько дней – в СИЗО №1 в Минске, где находятся и до настоящего времени. Анастасию Кирик и Егора Литвинко отпустили по подписке о невыезде.
Источник: spring96.org
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]