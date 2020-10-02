Chatham House: на выборах Светлана Тихановская набрала 52,2%

Рыгор Астапеня Их опубликовал в своем телеграме основатель Центра новых идей политолог





"На следующей неделе выйдет социологическое исследование, над которым работаю в Chatham House. Уже пришли результаты, их много, теперь занимаемся обработкой, но знакомые требуют одну цифру. Вот она.





На выборах Светлана Тихановская набрала 52,2%,

Александр Лукашенко - 20,6%,

Андрей Дмитриев - 2,7%,

Сергей Черечень - 0,9%,

Анна Канопацкая - 0,3%,

против всех - 9,2%,

испортили бюллетень - 0,4%,

не захотело отвечать на этот вопрос - 13,7%.





Учитывая статистическую погрешность, мы не можем утверждать, что Светлана Тихановская набрала более 50% и выборы должны были состояться в один тур.





Но очевидно, что Светлана Тихановская набрала больше, чем Александр Лукашенко", - пишет Астапеня, комментируя результаты соцопроса.



