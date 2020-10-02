Chatham House: на выборах Светлана Тихановская набрала 52,2%
На следующей неделе Лондонский аналитический центр Chatham House опубликует итоги социологического исследования по Беларуси. Некоторые результаты стали известны уже сейчас.
Справочно: Chatham House (англ. The Royal Institute of International Affairs — Королевский институт международных отношений) — британский аналитический центр в области международных отношений.
Их опубликовал в своем телеграме основатель Центра новых идей политолог Рыгор Астапеня
"На следующей неделе выйдет социологическое исследование, над которым работаю в Chatham House. Уже пришли результаты, их много, теперь занимаемся обработкой, но знакомые требуют одну цифру. Вот она.
На выборах Светлана Тихановская набрала 52,2%,
Александр Лукашенко - 20,6%,
Андрей Дмитриев - 2,7%,
Сергей Черечень - 0,9%,
Анна Канопацкая - 0,3%,
против всех - 9,2%,
испортили бюллетень - 0,4%,
не захотело отвечать на этот вопрос - 13,7%.
Учитывая статистическую погрешность, мы не можем утверждать, что Светлана Тихановская набрала более 50% и выборы должны были состояться в один тур.
Но очевидно, что Светлана Тихановская набрала больше, чем Александр Лукашенко", - пишет Астапеня, комментируя результаты соцопроса.
Цель деятельности Chatham House (по Википедии) — предоставить своим членам возможность обсуждения важных политических тенденций и вызовов.
Независимые исследования, проводимые членами Chatham House, предназначены для выработки новых идей и подходов для руководителей государства относительно вопросов внешней политики.
Разработки Chatham House также служат источником экспертных мнений для прессы по главным вопросам международных отношений.
"Белорусский партизан"
10:50 02/10/2020
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