Макрон призвал ЕС "обозначить красные линии" для России

По его словам, ЕС необходимо «вести эффективный стратегический диалог» с Москвой и Анкарой, «принимая во внимание авторитарные злоупотребления этих государств».





Он призвал «твердо обозначить красные линии».





«Необходимо полное уважение суверенитета и интересов государств ЕС и соблюдение европейских базовых ценностей», – цитирует Макрона ТАСС.