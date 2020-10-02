В одни из последних выходных сел в такси. Разговор, конечно, сразу зашел о протестах. Таксист, парень лет тридцати, выразил сожаление, что нет лидера. А я, наоборот, сказал, что даже этому рад, пишет политический аналитик Андрей Бондаренко.





Почему же?





Во-первых, отсутствие лидера помогло нам сформироваться как нации. Каждый из нас осознал значение избитой фразы «если не я, то кто?!», каждый понял, что надеяться не на кого, что рассчитывать нужно на себя и на того, кто рядом – никто не придет и не скажет, что нужно делать, как и когда. Именно благодаря отсутствию лидера мы так невероятно сплотились, именно поэтому проявляли и проявляем такую инициативу, ответственность, смелость, солидарность и взаимопомощь.





Та самая национальная идея, над формулировкой которой долгие годы напрасно билась кучка интеллектуалов, вдруг одновременно и неожиданно мощно появилась в головах абсолютного большинства беларусов, появилась на телепатическом уровне. Мы все чувствуем ее, понимаем, что она значит, но не можем и, наверное, еще не хотим переводить ее в слова – слова пока только мешают. Как муравьи в муравейнике, мы вдруг стали частью коллективного разума, почувствовали связь с миллионами таких же, как мы, и поняли, что нужно делать.





За два месяца мы повзрослели на два десятка лет, осознали чего мы хотим и куда нам двигаться. А все эти конкретные вещи – поиск лидеров, выработка программ, создание политических партий, формирование новых структур, выбор целей и путей к ним – это все невероятно увлекательный, творческий и созидательный процесс, который ждет нас впереди. И который стал возможен только теперь, когда мы сдали этот экзамен.





Во-вторых, отсутствие лидера полностью дезориетировало режим. Все эти чиновники и силовики, родившиеся и выросшие в авторитарной системе, живущие от приказа до приказа, от ператрахивания до ператрахивания, оказались неспособны понять, что люди могут действовать по собственной инициативе, объединяться, вырабатывать общие цели и методы действия. Кроме того, все что они умеют – это бить и сажать. Поэтому в надежде обезглавить протест так лихорадочно сажают всех, кто хоть отдаленно напоминает лидера в их представлении. И удивляются, что это не дает никакого эффекта. Они так и не поняли, что происходит в стране, да и, похоже, уже не поймут. И слава богу.









В-третьих, революция, как это ни парадоксально звучит, развивается эволюционно. Это значит, что в нужный момент появляется то, для чего пришло время – идеи, лидеры, программы, решения, способы действия. Когда миллионы людей думают об одном и том же и одновременно реагируют на происходящее, все происходит именно тогда, когда должно. Это полное впечатляющих и вдохновляющих, но совершенно неожиданных событий, лето – яркий тому пример. Поэтому, если у нас пока нет лидера, значит, сейчас он нам не нужен. Но я уверен, когда ситуация созреет, мы опять удивимся откуда что взялось. Как только власть ослабнет настолько, что уже не будет арестовывать каждого более-менее известного и активного человека, у нас не будет недостатка ни в лидерах, ни в программах, ни в решениях. Поверьте, будет столько лидеров, что перед нами встанет нелегкая проблема выбора. Но я очень надеюсь, что мы вновь коллективным разумом придем к оптимальному решению.





Сейчас мы находимся в стадии позиционной войны, но так не может продолжаться долго. Думаю, уже все почувствовали, что наши силы и наша уверенность в себе растут, а диктатура слабеет. Да, пока еще худо-бедно держит позиции, но уже даже представители режима с детской непосредственностью жалуются, что надолго их не хватит. И вот в этом, как раз, ничего удивительного нет: беларусы – образованный, креативный и трудолюбивый народ, а когда такое количество умных, знающих, энергичных людей вместе и по отдельности думает, как помешать этой бесчеловечной системе и делает все, чтобы она рухнула – разве может она устоять или хотя бы продержаться хоть сколько-нибудь длительный срок?!





И в этой огромной массе прекрасных людей, которых мы каждое воскресенье видим на улицах наших городов, уже идет огромное количество будущих лидеров, хотя они и сами еще об этом не знают. Идут будущие президенты, парламентарии, дипломаты, ректоры вузов и создатели корпораций. Идут будущие правозащитники, благотворители, музыканты с мировым именем, нобелевские лауреаты и обладатели оскаров. Идут те, кто скоро создаст здесь новую страну и прославит ее во всем мире. Идет будущее, а будущее глупо пытаться остановить арестами и репрессиями.