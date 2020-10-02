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Помпео не смог ответить, примут ли США легитимность Тихановской

Госсекретарь заявил, что администрация Штатов поддерживает народ Беларуси.


В администрации США пока не решен вопрос о признании лидера оппозиции Светланы Тихановской президентом Беларуси, сообщил госсекретарь Майк Помпео в интервью Fox News.

«Мы еще не рассмотрели все аспекты. Мы ищем инструменты, наиболее подходящие для обеспечения результата, которого требует народ Беларуси», — заявил Помпео.

«Мызнаем, что выборы были сфальсифицированы в течение нескольких дней после их завершения», — отметил Помпео. По его словам, в Вашингтоне знают, что белорусы хотят свободы и изменить направление развития страны, чего не смог сделать Лукашеко. Госсекретарь США уверил о готовности американских властей поддержать граждан Беларуси, используя «дипломатические возможности».
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