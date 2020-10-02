



Соответствующее решение 1 октября принял Оперативный штаб региона. Примечательно, что ранее Тирасполь продлил запрет на въезд и выезд из региона до 1 декабря.





По информации телеканала, решение было принято на основании обращений граждан.





Также Приднестровья попросило власти Молдовы открыть избирательные участки вблизи региона и обеспечить все карантинные меры безопасности.





Следует отметить, что Центральная избирательная комиссия Молдовы распорядилась открыть 42 избирательных участка для голосования жителей Приднестровья.





Президентские выборы в Молдове намечены на 1 ноября.