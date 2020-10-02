+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Приднестровье остановит карантин на один день ради переизбрания Додона президентом

Жители непризнанного Приднестровья смогут 1 ноября свободно, без специального разрешения, уехать из региона, чтобы принять участие в выборах президента Молдовы.

Об этом сообщило "государственное" телевидение непризнанного Приднестровья, передает "Европейская правда".

Соответствующее решение 1 октября принял Оперативный штаб региона. Примечательно, что ранее Тирасполь продлил запрет на въезд и выезд из региона до 1 декабря.

По информации телеканала, решение было принято на основании обращений граждан.

Также Приднестровья попросило власти Молдовы открыть избирательные участки вблизи региона и обеспечить все карантинные меры безопасности.

Следует отметить, что Центральная избирательная комиссия Молдовы распорядилась открыть 42 избирательных участка для голосования жителей Приднестровья.

Президентские выборы в Молдове намечены на 1 ноября.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]