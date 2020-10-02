Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что намерении приехать в Берлин в начале следующей недели с надеждой на поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель в вопросе организации новых выборов в Беларуси, передает DW





"Мы обсудим с Ангелой Меркель ситуацию в Беларуси и возможность того, чтобы она исполнила посредническую роль в переговорах о новых выборах в Беларуси", - заявила Тихановская.





По ее словам, к переговорам также должна быть подключена и Россия.





Ранее во время дебатов в бундестаге 30 сентября Меркель пообещала, что Германия будет и впредь бороться за демократию и права человека, в частности в Беларуси.





"Германия не признает победы Лукашенко на выборах. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства со стороны Востока или Запада. Федеральное правительство осуждает то, что ежедневно происходит в Беларуси – выхолащивание демократических процедур и насилие против оппозиции", – сказала она.









Напомним, 29 сентября президент Франции Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской, бывшим кандидатом в президенты Беларуси. Встреча состоялась в Вильнюсе, куда французский президент прибыл с официальным визитом. По данным AFP, встреча Макрона с Тихановской может расцениваться как демонстрация Парижем серьезной поддержки белорусской оппозиции.





23 сентября белорусский диктатор Лукашенко на церемонии "инаугурации" принял присягу "президента" Беларуси, которым он сам себя провозгласил с помощью подконтрольной Центральной избирательной комиссии. Украина, США и Евросоюз заявили, что не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси.





Ответом на незаконную инаугурацию Лукашенко стала «народная инаугурация» Тихановской. На улицы Минска в воскресенье вышли не менее 100 тысяч человек, Ирадиционные протестные акции проводились также в других белорусских городах.