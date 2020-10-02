











Однако подробности обсуждения неизвестны. Речь также шла о ситуации в КНР и на Ближнем Востоке.





Как известно, власти Беларуси создали препятствия в возвращении на родину архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Служба внешней разведки России недавно заявила, что якобы в нашей стране американцами готовится "резонансная провокация" , будет попытка использовать католическую церковь "в политических целях". Епископ Юрий Кособуцкий назвал это "чушью".