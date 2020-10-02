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Госсекретарь США и представители руководства Ватикана говорили о Беларуси

Госсекретарь США Майк Помпео и представители руководства Ватикана обсудили ситуацию в Беларуси. Встреча прошла в Ватикане, который был представлен кардиналом Пьетро Паролином и секретарём по связям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером (именно он в сентябре посещал Беларусь и встречался с министром иностранных дел Владимиром Макеем).




Однако подробности обсуждения неизвестны. Речь также шла о ситуации в КНР и на Ближнем Востоке.

Как известно, власти Беларуси создали препятствия в возвращении на родину архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Служба внешней разведки России недавно заявила, что якобы в нашей стране американцами готовится "резонансная провокация" , будет попытка использовать католическую церковь "в политических целях". Епископ Юрий Кособуцкий назвал это "чушью".
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