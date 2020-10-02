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Байден против Трампа: после дебатов большинство американцев отдают предпочтение Байдену

Демократ Джо Байден пользуется большей популярностью, нежели его оппонент республиканец и президент США Дональд Трамп, после недавних предвыборных дебатов в США, сообщает издание The Hill со ссылкой на опрос общественного мнения телеканала CNBC и компании Change Research.




Так, в пользу Байден высказались 54% опрошенных, а Трампа - 41%.

При этом 53% респондентов заявили, что на дебатах лучше выступил Байден, а 29% - Трамп. 45% выразили мнение, что Трамп на дебатах выступил хуже ожидаемого, и лишь 11% высказались так же о Байдене.

Также лишь 2% опрошенных заявили, что изменили свое мнение о том, кому из кандидатов отдать голос, по итогам дебатов.

В то же время у 77% респондентов организация дебатов вызвала разочарование.

Первый раунд дебатов кандидатов в президенты США состоялся в ночь на среду. В ходе дебатов Трамп и Байден не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, зачастую переходя на личности. Атмосфера на дебатах вызвала множество разочарованных и настороженных отзывов в США и за рубежом, причем на эту тему высказывались как журналисты и эксперты, так и политики.

Позднее в Комиссии по президентским дебатам США сообщили, что рассматривают возможность внести изменения в порядок проведения двух следующих дебатов участников предвыборной гонки 2020 года.

Следующие раунды дебатов в США запланированы на 15 октября и на 22 октября.
Интерфакс
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